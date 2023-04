Cum a ajuns David Popovici să facă înot. Decizia a fost luată înaintea nașterii lui

Mihai Popovici, tatăl celui mai bun sportiv din România, campionul mondial și european David Popovici, a dezvăluit cum a ajuns fiul său să practice înotul.

"Cred că eu l-am ales. Și l-am ales cu mult timp înainte să apară David. L-am ales văzând un bărbat pe stradă, cu puțin timp înainte să se nască fratele lui David, care e cu opt ani mai mare. Omul respectiv arăta foarte bine din punct de vedere fizic. L-am întrebat ce sport practică, tocmai în idea de a direcționa copilul sau copiii pe care urma să-i avem. Mi-a spus că înot. Mulțumesc frumos, și am reținut. Și apoi sportul ăsta a venit natural pentru copiii noștri. Iar David a progresat de maniera pe care o știm cu toții, a dezvăluit acesta într-un interviu pentru apsmedia.ro.

"Aș zice că este mai mult decât recomandat. Pentru că înotul este singurul sport care îți poate salva viața. Deci are o utilitate evidentă. Apoi, este sportul cu cel mai mic risc de accidentare. Last but not least, sunt studii serioase care atestă asta, ajută vizibil la creșterea imunității. Motivul de la care am plecat eu pentru a alege înotul pentru copiii noștri, înotul te ajută să îți clădești și un corp foarte solid, arătos. Deci rămâi toată viața cu imunitate, cu forma corpului, nu ai absolut nimic de pierdut dacă faci înot, dimpotrivă. Aș recomanda tuturor să facă înot, și aș recomanda părinților să se uite întâi către înot, și apoi către orice alt sport pe care copiii lor l-ar putea face", a mai afirmat acesta.

David Popovici, dublu campion mondial şi european de seniori (100 şi 200 m liber), participă la şase probe individuale cu prilejul Campionatelor Naţionale de la Otopeni (5-9 aprilie).