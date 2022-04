David Popovici, gest de campion pentru sportivii din Ucraina: "Acolo e iadul!"

David are mulți prieteni în Ucraina cu care ține legătura și este șocat de poveștile lor. "Am vorbit cu ei și îmi spuneau că e rău, că e ca un iad acolo și că vor să plece cât mai repede! Fiecare pleacă unde apucă și unde crede că îi este mai bine", spune David.

Împreună cu Federația Română de Natației și Pentatlon Modern, David a ajutat câțiva sportivi din țara vecină, informează Sports Net.

"Am reușit să le oferim unor sportivi din Ucraina abonamente la sală, suplimente și tot ce ține de activitatea sportivă pe care noi o cunoaștem la noi în țară și de care ei au fost rupți brusc. Aș vrea să mulțumesc Federației Române de Natație și Pentatlon Modern că au ajutat la gestionarea, organizării a tot ce se află în spatele mișcării acesteia" – David Popovici, locul 4 în finala probei de 200 m liber la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

Adrian Rădulescu, cel care îl pregătește pe David de la 9 ani, nu este surprins de actele de caritate ale sportivului său!

"E în obiceiul lui să ajute și cred că dacă noi am fi fost în situația lor, ne-am fi dorit aceeași reacție din partea sportivilor din Ucraina. David dispune de popularitate și ar fi beneficiat de ajutorul unei alte țări în ceea ce privește pregătirea. Acesta este și motivul pentru care vrea să se folosească de numele lui pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie" – Adrian Rădulescu, antrenor David Popovici.

Singura zi liberă a lui e duminica

După un 2021 fabulos din punct de vedere profesional, cu un loc 4 obținut la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în finala probei de 200 m liber, David a pus totul pe pauză, mai puțin sportul.

"Am vrut să iau o pauză și să nu mă focusez pe nimic altceva în afară de antrenamente și de înot. Am luat o pauză și de la social media, am luat pauză de la orice fel de interviu, de interacțiune" – David Popovici, locul 4 în finala probei de 200 m liber la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

Pentru tânărul de 17 ani, timpul este extrem de prețios și îl folosește în cea mai mare parte pentru a se antrena și a fi cel mai bun!

"Sincer, nu prea mai am timp de nimic, mă mai plimb cu bicicleta sau mai ies cu prietenii, dar nu prea am timp nici de aceste activități. Nu mă supăr, pentru că știu la ce m-am înhămat" – David Popovici, locul 4 în finala probei de 200 m liber la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

Sportivul își permite o singură zi liberă pe săptămână!

"Duminica nu mă antrenez, chiar dacă am avut o săptămână grea, de multe ori mă plictisesc extrem de tare și îmi dau seama că nu pot să adorm dacă știu că nu am făcut puțin efort. Rutina aceasta o am în sânge și trebuie să fac ceva, să ies cu bicicleta, să obosesc, să merg să înot puțin" – David Popovici, locul 4 în finala probei de 200 m liber la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

Anul acesta David are un program extrem de încărcat, cu multe competiții internaționale foarte importante, una dintre ele fiind chiar în România, la Otopeni, în luna iulie, Campionatului European de Juniori la înot.

S-a întors de la prima competiție internațională din 2022 cu 6 medalii de aur și una de argint

La prima competiție internațională la care a participat în acest an, Multinations Junior Swimming Meet, de la Kranj din Slovenia, David Popovici s-a întors acasă cu 7 medalii, 6 de aur, în probele de 50 m liber masculin, 100 m liber masculin, 200 m liber masculin, 200 m mixt liber masculin, 4x100 m liber masculin, 4x200 m liber masculin, alături de Ștefan Cozma, Vlad Stancu și Patrick Dinu și o medalie de argint la 4x100 m mixt masculin alături de Patrick Dinu, Emil Dăncăneț și Dragoș Ghile.

La competiția din Slovenia, România a fost reprezentată de 12 sportivi: David Popovici, Vlad Stancu, Patrick Dinu, Ștefan Cozma, Cristian Lăpădat, Emil Dăncăneț, Mihai David, Dragos Ghile, Maria Verciuc, Anastasia Bako, Andra Goreki și Sara Strîmb.

Înotătorii români au obținut în Slovenia un bilanț excelent, cu 9 clasări pe podium.

