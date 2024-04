Cu câteva luni înaintea participării la Jocurile Olimpice de la Paris, înotătorul român David Popovici (19 ani) a primit o veste neașteptată.

Astfel, britanicul Tom Dean (23 de ani), campion olimpic la 200 m liber la JO 2020, la Tokyo, s-a clasat doar pe locul al treilea la Campionatele Naționale, fiind depășit de Matt Richards și Duncan Scott, ratând ca urmare participarea individuală în această probă la Jocurile de la Paris.

În finala olimpică din urmă cu trei ani, în 2021, Tom Dean s-a impus în fața conaționalului Scott și a lui Fernando Scheffer din Brazilia, David Popovici sosind pe locul 4, la doar două sutimi de podium.

