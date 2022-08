David Popovici și-a scos echipamentul la licitație. Câți bani a strâns pentru o fostă vicecampioană mondială

În mai puţin de o lună, peste 40.000 euro au fost strânşi în cadrul campaniei demarate de Hope and Homes for Children alături de campionul mondial la nataţie, David Popovici. A fost nevoie de circa 2650 de donaţii pentru ca acest lucru să fie posibil, iar banii vor ajunge la Florentina Filipovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori, care se luptă cu o boală grea şi nu are unde să locuiască împreună cu cei trei copii ai săi.

David Popovici a donat casca şi ochelarii cu care a concurat la Campionatele Mondiale de Nataţie de la Budapesta pentru a strânge bani pentru Florentina Filipovici.

Fosta sportivă se luptă în prezent cu o boală grea, este mamă a trei copii cu vârste între 4 şi 8 ani şi nu are unde să locuiască împreună cu fetiţa şi cei doi băieţi.

Pentru ei, David Popovici s-a alăturat Hope and Homes for Children şi a făcut apel la donaţii pe hhc.galantom.ro/p/davidpopovici. La finalul campaniei ce se va încheia vineri, 26 august, ora 14.00, unul dintre donatori va intra în posesia căştii şi a ochelarilor lui David, prin tragere la sorţi.

Fundaţia Hope and Homes for Children a demarat în primăvara acestui an construcţia unei case cu trei camere pentru Florentina Filipovici, în satul ei natal din judeţul Suceava, însă pentru finalizarea, mobilarea şi utilarea ei, erau necesare fonduri suplimentare.

"Acum, cea mai mare dorinţă a Florentinei se va îndeplini datorită ajutorului primit de la David şi de la atâţia oameni cu inimă mare – va putea trăi în siguranţă împreună cu copiii ei", a afirmat Robert Ion, Director de Fundraising şi Comunicare, Hope and Homes for Children România. "Îţi mulţumim, David, pentru că am putut, împreună, să construim una dintre cele mai de succes campanii umanitare de pe platforma Galantom! Le suntem recunoscători donatorilor care au făcut posibilă, într-un timp record, strângerea sumei care să-i asigure Florentinei şi familiei ei un viitor liniştit", a adăugat Robert Ion.

Cei care doresc să intre în tragerea la sorţi pentru casca şi ochelarii lui David Popovici, o mai pot face până vineri, 26 august 2022, la ora 14.00, pe pagina de Galantom: hhc.galantom.ro/p/davidpopovici, printr-o donaţie de 25 lei sau mai mult.

Tragerea la sorţi va avea loc până cel târziu la data de 2 septembrie 2022, numele câştigătorului urmând a fi anunţat pe https://hopeandhomes.ro/ şi pe canalele de social media ale Fundaţiei Hope and Homes for Children.

Suma totală donată în perioada campaniei va fi dublată de compania Genpact, ce susţine Hope and Homes for Children încă din 2017.

