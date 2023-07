Mai slab ca în semifinale! Cât de departe a fost David Popovici de propriul record mondial VIDEO

David Popovici, care era deţinătorul titlului şi este recordmanul mondial la 100 m, 46.86, s-a clasat, joi, doar pe locul şase în finala de la Campionatul Mondial de la Fukuoka.

Popovici, care a înotat pe culoarul doi, a fost cronometrat cu timpul 47.83. În semifinale, el a avut timpul 47.66.

Titlul mondial a fost câştigat de australianul Kyle Chalmers, cu timpul 47.15, urmat pe podium de americanul Jack Alexy (47.31) şi de francezul Maxime Grousset (47.42).

Tot la Fukuoka, la 200 m liber, David Popovici s-a clasat marţi pe locul patru. El era deţinătorul titlului.

Long live the 👑 #AQUAFukuoka23

We have a new World Champion in the 100m Free!

Well done 🇦🇺 Kyle Chalmers! pic.twitter.com/5L5ug9gkmp