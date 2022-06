Cum s-a vindecat David Popovici după o accidentare neașteptată

David Popovici este sportivul momentului în România, după ce a câștigat titlul mondial la natație în proba de 200 metri liber.

Ce multă lume nu știe este că David (17 ani) a avut un moment de cumpănă în carieră până să ajungă la rezultatele excepționale înregistrate în ultimii doi ani.

Este vorba de o accidentare gravă pe care a David a suferit-o în vara anului 2018.

„Mi-am sucit rotula. Nu eram încălzit, am făcut un pas greșit și mi-am întors rotula. Părinții mei au luat decizia să merg la Dragoș Luscan, știau că este profesionist. Am luat cea mai bună decizie că am mers la Kinetofit, clinica acestuia. În 2 – 3 luni m-a vindecat. Rar se întâmplă să revii așa repede după un accident de rotulă”, a povestit campionul mondial pentru Revista Sport Magazin.

Dragoș Luscan, unul dintre cei mai buni kinetoterapeuți din România, se află la Budapesta, fiind responsabil cu pregătirea și recuperarea proaspătului campion.

David Popovici s-a calificat și în finala la 100 metri liber, la Campionatul Mondial de Nataţie de la Budapesta.

El va lupta pentru o nouă medalie, fiind principalul favorit, diseară, de la ora 19.22.

Ads