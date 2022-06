Ce a făcut David Popovici prin Budapesta la o zi după ce a luat a doua medalie de aur la Mondial FOTO

David Popovici a câștigat două medalii de aur și se va întoarce în țară, duminică. Campion mondial la natație, el își petrece timpul împreună cu oamenii săi din staff în Ungaria.

Până va pleca spre București, sportivul român îl va susține pe Robert Glință, rămas încă în concurs.

David Popovici a profitat de ziua liberă după finala de la 100 metri și s-a plimbat cu trotineta prin Budapesta împreună cu antrenorii săi.

Înotătorul român a postat pe Instagram o fotografie cu cei trei prin capitala Ungariei.

David Popovici împreună cu echipa sa prin Budapesta. Foto: Instagram / dragosluscan

David Popovici a câștigat de două ori medalia de aur la Campionatul Mondial de natație.

Pentru acest succes istoric de la Budapesta, Nicolae Ciucă, premierul României, a anunțat că sportivul va fi premiat cu 1 milion de lei din Fondul de rezervă al statului.

„Tot astăzi, la şedinţa de Guvern, am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru David Popovici şi, în felul acesta, am decis ca, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocat din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă în valoare de un milion de lei”, a afirmat premierul Ciucă, la finalul şedinţei de Guvern de joi.

Ads