Cea mai simpatică postare despre David Popovici a apărut pe contul oficial al Jocurilor Olimpice

David Popovici primește atenția cuvenită după ce a devenit campion mondial la 100 și la 200 de metri liber în cadrul Campionatelor Mondiale de Natație ce se desfășoară la Budapesta.

Doar americanul Jim Montgomery a mai reușit această dublă - să câștige medalii de aur la 100 și la 200 de metri la același Campionat Mondial. Se întâmpla însă în urmă cu aproape 50 de ani, în 1973.

Popovici, care în semifinale a obţinut timpul 47.13, record mondial la juniori, a încheiat finala cu timpul 47.58.

David Popovici a câştigat la Budapesta şi medalia de aur la 200 m liber, cu timpul 1:43.21, de asemenea record mondial la juniori.

Pe contul oficial de Twitter al Jocurilor Olimpice sunt două poze cu David Popovici:

1. Când trebuie să te trezești în fiecare dimineață la 4.30 pentru a merge la antrenament.

2. Când devii dublu campion mondial la 17 ani.

Concluzia? "Se pare că a meritat tot efortul, David Popovizi"

Looks like it was all worth it, David Popovici! 🇷🇴 pic.twitter.com/eG5HrIzK5R