Încă o distincție pentru David Popovici, la finalul celui mai bun an al său

Revista Swimming World Magazine este cea mai prestigioasă din lume dedicată natației și acordă premii începând din 1964.

Anul acesta, publicația american l-a desemnat pe David Popovici înotătorul anului, după ce în 2021 fusese ales cel mai bun înotător din Europa.

La feminin, titlul a revenit australiencei Ariarne Titmus, care este dublă campioană olimpică la Tokyo, la 200 și 400 metri liber.

David Popovici va participa între 13 și 18 decembrie la Campionatele Mondiale în bazin scurt de la Melbourne.

Pre-Order Swimming World December 2022 - Featuring World Swimmers of the Year David Popovici and Ariarne Titmus! - https://t.co/5oglfmPXSf pic.twitter.com/60vZdMHiHj