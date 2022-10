David Popovici, primit ca un super-star la meciul lui Dinamo din Liga Campionilor. Reacția publicului VIDEO

CS Dinamo Bucureşti a obţinut prima sa victorie în acest sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin, 32-27 (13-12) cu FC Porto, miercuri seara, în Sala Polivalentă din Capitală, într-un meci din Grupa A la care a asistat și campionul la natație David Popovici.

Prima repriză a fost una deosebit de echilibrată, pe tabela de marcaj nefiind niciun moment o diferenţă mai mare de un gol. Dinamo a reuşit să intre în avantaj la pauză (13-12), iar apoi s-a desprins în partea secundă la patru goluri, 18-14 (min. 38).

Chiar dacă avantajul său a oscilat, Dinamo a rămas în avantaj până la final, câştigând la cea mai mare diferenţă din acest meci, 32-27.

Cel mai bun jucător al campioanei României a fost egipteanul Ali Zein, cu 10 goluri. Pentru echipa antrenată de Xavi Pascual au mai înscris Lazar Kukic 6 goluri, Andri Akimenko 4, Nicuşor Negru 3, Eduardo Gurbindo Martinez 2, Ante Kuduz 2, Mohamed

Mamdouh Ashem Shebib 2, Joao Pedro Francisco da Silva 1, Stanislav Kasparek 1, Cedric Sorhaindo 1.

Portarii dinamovişti au apărat împreună 10 şuturi, Saeid Heidarirad 8 (26,67%), iar Khalifa Ghedbane 2 (28,57%).

Pentru oaspeţi au marcat Jack Thurin 8 goluri, Diogo Branquinho 5, Victor Manuel Iturriza Alvarez 5, Nikolaj Laso Dueholm Christensen 3, Miguel Alves 2, Fabio Magalhaes 2, Pedro Veitia Valdes 1, Rui Silva 1.

Nikola Mitrevski a parat 10 aruncări (26,32%), iar Sebastian Leth Frandsen a apărat 4 (57,14%).

În sală s-a aflat şi David Popovici, legitimat la Dinamo, care a fost ovaţionat de public în momentul în care la staţia de amplificare i s-a semnalat prezenţa.

🏊‍♂️❤️🤾‍♂️#ChlorineDaddy & WR holder David Popovici is in to support @CSDinamo tonight!#ehfcl pic.twitter.com/ELnoEguJjm