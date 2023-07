Ce a putut să îl întrebe o jurnalistă italiană pe David Popovici: Internetul a luat foc VIDEO

Întrebarea unei jurnaliste italiene pentru David Popovici a stârnit un val de comentarii negative pe Internet.

David Popovici s-a clasat pe locul patru în finala la 200 de metri liber și a obținut calificarea în finala la 100 de metri liber cu al cincilea timp.

Rezultatele românului nu au mulțumit-o pe o jurnalistă italiană de la Rai Sport, care l-a întrebat pe David Popovici: "Ce e în neregulă cu tine la acest campionat? Ce nu merge?"

Popovici a răspuns elegant: "Totul merge. Am ajuns la concluzia după finala de ieri că trebuie să ne antrenăm mai bine și mai mult".

Kyle Sockwell, un împătimit al înotului, a călcat-o în picioare pe jurnalista respectivă: "Tratăm sportivii în acest mod și apoi ne mai mirăm când ne spun că au nevoie de o pauză sau că urăsc media. Întrebarea ar fi putut fi prezentată într-un mod mult mai puțin agresiv cuiva care este în mod clar puțin tensionat, dar încă performează la un nivel incredibil de înalt".

Altcineva a comentat: "Nu e de mirare că sportivii trec prin probleme de sănătate mintală ... Este un sport individual, într-o cursă diferențele sunt minuscule. Au destule emoții pe cap. Acești reporteri fără talent care tratează sportivii în acest fel...e lipsă de respect și o rușine".

David Popovici goes 1:44.9 in the 200 freestyle and 47.6 in the 100 and then gets hit with “what’s wrong with you?”

Yikes.

pic.twitter.com/mJyGnmJ3vx