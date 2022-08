David Popovici este cel mai rapid om din lume pe 100 de metri. La Europenele de la Roma, Popovici a încheiat proba cu timpul 46.86, cel mai bun reuşit vreodată de un înotător din lume.

Este un record mondial, record european, record mondial de juniori, record european de juniori şi record al competiţiei.

Cum a reușit un puști de 17 ami acest lucru? A explicat chiar el în podcastul Fair-play, filmat înaintea Europenelor de la Roma.

"Tptul a început născându-mă cu ceva potențial pentru înot. După care ai mei fiind super atenți la aspectul ăsta de sport. Ai mei care m-au susținut și orice am avut nevoie mi-au oferit. Am avut întodeaua profesori care m-au înțeles, prieteni care nu s-au ofticat prea tare, care au înțeles că nu am timp să ies.

Mi-am dat seama în ultima vreme că totul se rezumă la o singură întrebare: Cât de tare îți dorești? Dacă își dorești ceva extraordinar de tare vei reuși.

Eu îmi doresc extraordinar de tare să fiu cel mai rapid din istorie și pun cărămidă lângă cărămidă.

Lucrul care te diferenează cel mai mult este cui îi este mai foame, e animalic așa un pic", povestea Popovici. Între timp chiar a devenit cel mai rapid din istorie..

Popovici a discutat și despre tactica folosită și cum își domină mental adversarii, oferind exemplul de la Mondialele de la Budapesta.

"Înainte de finala de la 200 de metri singurul gând pe care îl aveam în legătură cu adversarii mei era cât de frică le e de mine. Știam ce e în capul lor, știam că se gândesc că vine un puști de 17 ani și le e puțin frică și cumva mă hrăneam cu acest gând. Îmi făcea plăcere să știu nu numai că o să-i bat, dar o să-i bat la fundul gol".

