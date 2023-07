David Popovici recunoaște: ”Nu am fost suficient de antrenat”. Ce discuție a avut cu antrenorul

Înotătorul român David Popovici, campion mondial en titre, s-a calificat cu al cincilea timp în finala probei de 100 m liber, în care deţine şi recordul mondial, miercuri, în cadrul Campionatelor Mondiale 2023 de nataţie de la Fukuoka (Japonia).

În prima semifinală, Popovici s-a clasat pe locul doi cu timpul de 47sec66/100, după ungurul Nandor Nemeth (47sec62/100) şi a avansat în finală cu al cincilea timp. Popovici, care a luat startul de pe culoarul trei, a fost al cincilea după primii 50 metri, dar a accelerat în partea a doua şi a terminat pe locul secund după Nemeth.

La final, Popovici a comentat încă o dată eșecul din finala de la 200 de metri, în care a ieșit pe locul patru deși a condus cursa aproximativ 180 de metri.

„Am încercat să dorm pe cât de bine am putut, am mâncat cum trebuie și am încercat să mă odihnesc, programul a fost destul de înghesuit, dar ne descurcăm cu ce avem, nu numai eu am trecut prin programul acesta, ci mai toți competitorii mei", a spus David Popovici.

Ce i-a spus antrenorul lui după finală? „Nu prea am vorbit, nimic pentru că s-a înțeles de la sine că al meu corp și-a dat shut down. Amândoi suntem conștienți de ce s-a întâmplat, că primele trei bazine au fost foarte bune, iar ultimul, deși este specialitatea mea de obicei, acum pur și simplu nu am fost suficient de antrenat", a explicat el.