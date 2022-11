David Popovici și crema natației românești, show de 4 zile la Otopeni! Cât costă biletele de acces

De azi și până duminică au loc naționalele de natație în bazin scurt, iar cei mai buni sportivi români sunt gata să facă spectacol și să-și doboare timpii.

După efervescența din vară, de la Europenele de juniori, bazinul de înot de la Otopeni este gata de altă competiție de lux, la care vor participa toți sportivii de cinci stele ai României, în frunte cu David Popovici, Robert Glință, Vlad Stancu și Bianca Costea.

Camelia Potec, managerul Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, este sigură că vom avea un concurs de gală.

"Ce s-a întâmplat în vară la Otopeni a fost un lucru extraordinar, încă simțim în bazin vibrația acelei competiții, acum va fi din nou spectacol”, a spus Camelia Potec, managerul Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

Pentru sportivii din loturile naționale, competiția în bazin scurt, de 25 metri, reprezintă o ultimă verificare înaintea Mondialelor în bazin scurt de luna viitoare, din Australia.

"Ne dorim din punct de vedere organizatoric să fim la înălțime, iar din punct de vedere al performanțelor noi ca federație nu putem decât să le oferim sportivilor mediul în care ei să înoate, iar fiecare la nivel de echipe de club are anumite obiective. În ceea ce îi privește pe cei care sunt la lotul olimpic sau la lotul național și care participă la Mondialele din Australia, de luna viitoare, ne dorim să-și facă timpii pe care i-au prevăzut în planul de pregătire, pentru că pentru aceștia, naționalele de la Otopeni reprezintă o competiție test", a declarat Camelia Potec.

Ținta supremă, o medalie olimpică

Camelia Potec, medaliată olimpică la natație, recunoaște că obiectivul ei și al echipei sale de la federație îl reprezintă cucerirea celei mai strălucitoare medalii la JO.

Rezultatele bune ale sportivilor săi, în frunte cu David Popovici, Vlad Stancu, Robert Glință sau Bianca Costea, îi dau dreptul să viseze cu ochii deschiși.

„Sunt un manager de federație fericit, mândru și care-și dorește mereu mai mult. Vreau să dezvolt echipa natației românești din care fac parte cluburile afiliate, antrenorii dedicați natației, sportivii și oamenii din federație. Nu-mi place să mă culc pe ureche, vreau să reușim să aducem mult visata medalie olimpică, o medalie pentru care muncesc zilnic ca manager, sper să o și trăiesc din această funcție. Chiar dacă pare că mai este puțin până la JO și pare ușor de realizat, mai este mult de muncă, dar suntem conștienți că avem șanse reale să realizăm acest obiectiv. O medalie olimpică este visul oricărui sportiv, am avut acest vis, am muncit pentru el și am reușit să-l realizez alături de echipa mea, am atins apogeul performanței, ca sportiv. Ca manager obiectul meu rămâne același, dar este alt sentiment, altă stare. Cu siguranță voi fi mândră dacă voi reuși să ating astfel de performanțe și din această postură", a mai spus Potec.

Bilete de la 5 la 25 de lei

Campionatul Național în bazin scurt de la Otopeni pentru seniori, tineret și juniori va reuni la start sportivi de la toate cluburile de înot din țară. Iubitorii natației și nu numai îi pot vedea la lucru pe cei mai talentați sportivi cumpărând bilete care costă între 5-25 ron. ichetele se pot achiziționa accesând acest link.

