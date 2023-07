Există viață după David Popovici? Ce va face România la Europene: ”Sperăm la trei-patru medalii”

Camelia Potec, preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, a declarat pentru AGERPRES că îşi doreşte trei-patru medalii, cât mai strălucitoare, la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Belgrad (4-9 iulie).

''Avem o delegaţie destul de numeroasă, de 17 sportivi, şi asta înseamnă că avem o generaţie frumoasă, o generaţie de viitor şi sperăm ca fiecare să-şi depăşească performanţele de până acum, pentru că a fost un an bun de pregătire şi sperăm să nu apară alte probleme la Belgrad. Ne dorim să fie sănătoşi, să fie în formă maximă la Belgrad şi ne dorim bineînţeles şi medalie. Sperăm la un număr de trei-patru medalii, cât mai strălucitoare. Aceasta este dorinţa echipei noastre care face deplasarea, dar obiectivul federaţiei este câştigarea a două medalii'', a declarat Camelia Potec pentru AGERPRES.

România participă cu o delegaţie de 17 sportivi (opt băieţi şi nouă fete) la Europenele 2023, după ce anul trecut a a cucerit nouă medalii, cinci de aur şi patru de argint la Europenele de la Otopeni, dar nu va mai beneficia de aportul lui David Popovici în Serbia.

Vlad Ştefan Stancu, care va concura la 400, 800 şi 1.500 m liber, devine liderul băieţilor, fiind campion european la 1.500 m liber şi ştafetă 4x100 m liber, precum şi vicecampion continental la 400 şi 800 m liber.

''Bineînţeles că David Popovici fiind junior anul trecut am avut un număr mare de medalii prin aportul lui. Cele mai mari şanse la medalie le are în primul rând campionul nostru european Vlad Stancu, care este în ultimul lui an de juniorat, un an foarte important mai ales că el are potenţialul de a se califica la Jocurile Olimpice de la Paris. De obicei nu îmi place să dau nume, ca să nu aibă această presiune din partea mea sau a federaţiei pe care o conduc. În ce-l priveşte pe Vlad Ştefan, el a reuşit de anul trecut să câştige titlul european, când era mai mic, şi are potenţialul de a câştiga medalie şi de a-şi apăra titlul european. În rest aş prefera să nu dau nume, pentru că sunt sportivi care nu au câştigat până acum medalii şi au acum pentru prima oară această şansă'', a adăugat campioana olimpică de la Atena.

Bianca Costea, medaliată cu argint la 50 m liber şi la ştafetă mixtă 4x100 m liber acum un an la Europenele de la Otopeni, a revenit după o operaţie la cot şi se pregăteşte în vederea Mondialelor de juniori din toamnă.

''Ea a fost în recuperare o lungă perioadă de timp. A participat la o primă competiţie la Roma (Sette Colli), dar nu a fost aptă pentru Campionatele Naţionale, şi a avut nişte timpi buni pentru această perioadă. Ea va intra şi va reprezenta echipa României în una august, septembrie la alte competiţii. Noi dorim să participe la Mondialele de juniori din Israel (4-9 septembrie)'', a spus Camelia Potec.

Bianca Costea este campioană mondială la 50 m liber, titlu cucerit anul trecut la Lima, în Peru.

Lotul României pentru ce 2023 de juniori de la Belgrad:

Masculin: Vlad Stancu (400, 800 şi 1.500 m liber), Patrick Dinu (50 m, 100 m liber), Carol Cojocaru (50, 100 şi 200 m spate), Alexandru Constantinescu (100 şi 200 m spate), Ştefan Cozma (100 m liber), Vlad Mihalache (50, 100 şi 200 m fluture), Nandor Nagy (200, 400 şi 800 m liber), Mihnea Ionuţ Roşca (50, 100 şi 200 m bras);

Feminin: Anastasia Maria Bako (50, 100, 200 şi 400 m liber), Rebecca Aimee Diaconescu (50 şi 100 m spate, 50, 100 şi 400 m liber), Andra Denisa Gorecki (100 şi 200 m fluture), Eva Maria Paraschiv (50, 100 şi 200 m fluture), Irina Preda (50 şi 100 m liber, 50 m fluture), Aissia Claudia Prisecariu (100 şi 200 m spate), Daria Silişteanu (50 şi 100 m spate), Ioana Maria Ştirbu (100, 200 şi 400 m fluture) şi Brigitta Vass (200 m mixt şi 200 m bras).

Sportivii noştri vor mai participa şi în patru probe de ştafetă: 4x100 m liber masculin, 4x100 m feminin, 4x100 m mixt şi ştafetă combinată 4x100 m liber

