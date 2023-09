David Popovici tremură. Cât de aproape a fost să piardă recordul mondial VIDEO

Înotătorul român David Popovici a trecut prin mari emoții la cursa fantastică a unuia dintre rivalii săi, care s-a apropiat teribil de mult de recordul mondial al românului la 100 de metri liber.

Astfel, chinezul ​Pan Zhanle (19 ani) a câștigat medalia de aur la Jocurile Asiatice oprind cronometrul la 46.97, devenind al cincilea cel mai rapid înotător din istorie în proba de 100 m liber. Recordul mondial îi aparține lui David Popovici, 46.86 la Campionatele Europene din 2022).

„Am simțit că performanța mea a fost medie în competiție, deoarece îmi propusesem să bat recordul mondial înainte de cursă. Este un pic dezamăgitor că l-am ratat cu doar 0,1 secunde. Cu toate acestea, voi continua să fac eforturi pentru a atinge acest obiectiv în viitor”, a declarat Pan Zhanle, după cursa de la Hangzhou.

Pan Zhanle just went 46.97 in the 100 Freestyle 🥶

