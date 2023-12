Ce nu i-a convenit lui David Popovici în finala în care a luat medalia de bronz

David Popovici a declarat, duminică, după ce a câştigat medalia de bronz la Europenele de înot în bazin scurt, la 100 m liber, că acest rezultat este cel mai bun pe care l-a putut obţine şi că în continuare sportivii care au urcat pe primele două trepte ale podiumului sunt mai buni decât el.

El a identificat și un element care l-a incomodat, dar nu a dat vina pe acesta.

“Au fost multe valuri, dar a fost frumos. E tot ceea ce s-a putut astăzi. În continuare italianul ş francezul sunt mai buni decât mine. Din fericire mai sunt o mulţime de concursuri şi abia aştept să fiu acolo în faţa lor, când va veni vremea. Sunt bucuros că am reuşit să termin cu o medalie. A fost o provocare foarte bună. Am învăţat să fac faţă mai bine stresului şi oboselii. Le mulţumec organizatorilor, am dormit ca un bebeluş după reuniunea de aseară”, a spus Popovici.

Campionatul European de înot în bazin scurt de la Otopeni s-a încheiat duminică, într-o zi în care mai mult de jumătate dintre medaliile de aur puse la bătaie au fost câștigate de o singură țară.

Astfel, din cele 11 finale programate duminică seara, nu mai puțin de 6 au trecut în contul Italiei, care până ieri cucerise un singur titlu.

Cu toate acestea, Italia n-a fost prima în clasamentul pe medalii, fiind depășită de Marea Britanie, care a strâns 9 victorii.

Cu două medalii de bronz, prin David Popovici, la 100 de metri liber, și Andrei Ungur, la 100 de metri spate, România s-a clasat pe locul 17, la egalitate cu Belgia și Ucraina.