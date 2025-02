Decizia instanței în scandalul cu David Popovici și vecinul: ”E la limita răbdării. Dacă a ajuns la această acțiune...”

David Popovici a fost implicat într-un scandal cu un vecin, de 70 de ani, care l-ar fi amenințat pe sportiv că îi va incendia mașina pentru care a plătit aproape 150.000 de euro.

Cei doi au ajuns luni la Judecătoria Sectorului 2 pentru audieri în acest caz, vecinul lui David Popovici susținând cu această ocazie că scandalul ar fi pornit de fapt de la tatăl campionului olimpic.

„Nu am nimic cu el. Care e problema? Nu am nimic cu băiatul. Care maşină, domnule, nici nu ştiu ce maşină are. Tatăl lui s-a luat de mine. Am un căţel. Şi a zis să îl trimit la adăpost. Cum să-l trimit? Ce să mai vorbesc? Nu l-am ameninţat”, a spus vecinul lui Popovici.

Instanța a decis emiterea unui ordin de protecție în favoarea campionului olimpic român, după cum se poate vedea mai jos.

"Admite, în parte, cererea având ca obiect - ordin de protecţie. Dispune emiterea unui ordin de protecţie pentru o durată de 6 luni, prin care: obligă pârâtul să păstreze o distanţă minimă de 100 m faţă de reclamant şi faţă de numita (...), precum şi faţă de locul în care reclamantul îşi desfăşoară activitatea, respectiv Bazinul Olimpic Lia Manoliu.

Obligă pârâtul să păstreze o distanţă minimă de 4 m faţă de locuinţa reclamantului. Îi interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu victima.

Respinge, în rest, cererea, ca neîntemeiată. Atrage atenţia pârâtului că încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti. Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare", se arată în decizia instanţei.

"Ce pot să zic este că, la cum îl cunosc eu, dacă David a ajuns la această acțiune...E la limita răbdării. E un tip mult prea bine crescut și civilizat. E legat de faptul că nu-și poate duce o viața liniștită", a precizat Bogdan Stoica, avocatul lui David Popovici, conform DigiSport.ro.

Ads