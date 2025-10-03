David Popovici, dialog cu unul dintre cei mai bogați români, la Las Vegas. Promisiunea campionului: ”În curând!” VIDEO

Aflat în vacanță la Las Vegas, David Popovici (21 de ani) a fost invitatul unuia dintre cei mai bogați români, Daniel Dines (53 de ani), co-fondatorul UiPath, la UiPath FUSION 2025.

Înotătorul român, campion mondial și olimpic, a dialogat cu omul de afaceri originar din Onești, interviul fiind publicat pe YouTube.

Întrebat despre recordul mondial la 100 de metri, deținut de David Popovici și depășit ulterior de chinezul Pan Zhanle, sportivul român a făcut o promisiune. ”Pe care îl voi recâștiga în curând!”, a precizat Popovici.

”Am avut 4 finale olimpice. Înainte de fiecare dintre aceste finale olimpice, mintea îți țiuie. Mintea mea bâzâia, iar inima bătea foarte tare. Totul în interiorul meu accelera. Totul era foarte tensionat și cred că asta e un lucru bun pentru că înseamnă că îmi pasă și simt cu adevărat că sunt în viață. Acelea sunt momentele în care m-am simțit cel mai viu.

Cred că emoțiile intense și nervii trebuie să fie îmbrățișate. Trebuie să le recunoști, să le accepți și să le primești așa cum primești un prieten în casa ta”, a mai spus, printre altele, David Popovici.

Ads