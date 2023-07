Fantastic! Ce-a vrut să facă David Popovici la Mondiale a reușit o australiancă VIDEO

Australianca Mollie O'Callaghan a stabilit un nou record mondial în proba de 200 de metri liber la Campionatul Mondial de la Fukuoka, aceeași probă în care David Popovici s-a clasat al patrulea marți.

Mollie O'Callaghan a doborât astfel cel mai vechi record feminin, carer îi aparținea din 2009 italiencei Federica Pellegrini.

De menționat faptul că, la masculin, David Popovici a forțat și el doborârea recordului mondial (s-a apropiat la sub o secundă la 150 de metri), însă efortul din prima parte a cursei i-a fost fatal românului pe ultimii 20 de metri.

🇦🇺Mollie O'CALLAGHAN 5110 Days later takes down the 200m Free WR from Federica PELLEGRINI 😱 // ⏱️ 1:52.85 #WorldRecord #AQUAFukuoka23 #Swimming pic.twitter.com/175abG7uub