David Popovici n-a rămas impasibil. Mesajul campionului român: ”Au început...”

Autor: Teodor Serban
Marti, 19 August 2025, ora 20:31
David Popovici FOTO / Hepta

Campionul olimpic şi mondial David Popovici a transmis un mesaj de încurajare pentru sportivii români care vor concura la Campionatul Mondial de înot de la Otopeni.

„Au început Campionatele Mondiale de juniori şi vreau să transmit gândurile şi încurajările mele colegilor şi prietenilor care vor concura în aceste zile”, a scris Popovici în social media.

Peste 900 de sportivi din 122 de ţări concurează în perioada 19–24 august, la Complexul Sportiv de Nataţie Otopeni.

Echipa României este alcătuită la acestă întrecere din 18 sportivi (9 fete şi 9 băieţi), la CM care a început marţi, la Otopeni:

FEMININ

Daria Silişteanu (50 m, 100 m, 200 m spate), Aissia Prisecariu (50 m, 100 m, 200 m spate), Irina Preda (50 m, 100 m), Denisa Bacalu (50 m, 100 m fluture), Eva Maria Paraschiv (50 m, 100 m, 200 m fluture), Ana Sibişeanu (200 m, 400 m mixt, 200 m liber), Diana Stiger (400 m, 800 m, 1.500 m liber), Daria Asaftei (50 m, 100 m, 200 m bras), Tamara Lospa (50 m, 100 m, 200 m bras);

MASCULIN

Robert Badea (200 m, 400 m mixt), Matei State (200 m, 400 m mixt), Darius Coman (100 m, 200 m bras), Danis Volintir (50 m, 100 m bras), Tudor Iordache (50 m, 100 m, 200 m spate, 100 m liber), Rareş Roşu (50 m, 100 m, 200 m fluture), Eric Ştefan Andrieş (100 m, 200 m liber), Darius Matei Trenchea (50 m liber), Andrei Proca (400 m, 800 m, 1.500 m liber).

Antrenori: Iulia Becheru, Bogdan Stroe, Răzvan Florea, Viorel Ciobanu, Gabriel Cojocaru, Andrei Pinticanu, Oussema Rebai, Bogdan Văleanu.

Kinetoterapeuţi: Andrei Dohotariu, Mihaela Drăghici.

Antrenor federal: Silviu Anastase.

Pe lângă probele individuale, România va avea reprezentanţi şi în trei probe de ştafetă.

Președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Camelia Potec, a declarat cu prilejul prezentării lotului României pentru Campionatele Mondiale de înot pentru juniori,...
Înotătorul Robert Badea, campion european de juniori la 400 m mixt și vicecampion european la 200 m mixt, a declarat, luni, că abia așteaptă să participe la Campionatele Mondiale de juniori...
