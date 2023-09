Legenda natației care l-a analizat pe David Popovici: ”Îl iubesc, poate face ceva”

Românul David Popovici, fost campion mondial la 100 și 200 metri liber, a fost analizat de legendarul Pieter van den Hoogenband (45 de ani), ultimul înotător care a reușit dubla 100-200 m liber la Jocurile Olimpice.

„Îl iubesc, evoluția lui din apă, dar și cea din afara bazinului este incredibilă. Este încă tânăr, iar prin interviurile pe care le dă e un ambasador extraordinar. Are un antrenor tânăr, la fel cum am avut și eu, e drăguț să văd unele asemănări între mine și el", a spus olandezul Pieter van den Hoogenband în cadrul podcastului „Inside with Brett Hawke".

„În perioada costumelor din poliuretan au fost înotători excelenți care au dus acest sport la cu totul alt nivel, iar acum avem un tânăr talentat care deține recordul mondial la 100 m liber. E interesant că la Campionatele Mondiale nu a avut un rezultat rău, însă parcă îți doreai să câștige tot, să obțină noi recorduri. Dacă va găsi pasiunea și concentrarea din nou, poate face ceva extraordinar la Paris", a completat acesta.