L"Equipe, cuvinte mari pentru David Popovici: ce a scris prestigiosul cotidian francez

David Popovici, în vârstă de 18 ani, multiplu campion care la Fukuoka a aflat ce este eşecul, pleacă de la Campionatul Mondial cu “valiza plină cu învăţăminte”, scrie, joi, L’Equipe.

“La 18 ani, Popovici încă învaţă. În ultimul an, viaţa lui s-a schimbat complet. A trecut de la statutul de necunoscut la cel de vedetă după ce a câştigat două titluri mondiale la 100 m şi 200 m la Budapesta în 2022. În Japonia, el a resimţit din plin efectul unui statut care nu a fost digerat pe deplin”, notează jurnalul francez, adăugând: “Pleacă de la Fukuoka fără nicio medalie, dar şi-a umplut valiza cu învăţăminte. Un om care nu a cunoscut niciodată eşecul, a luat contact cu acesta în Japonia. În ciuda dezamăgirii, el a văzut că există loc pentru îmbunătăţire. Tânărului îi place să înveţe şi are multe de analizat cu doar un an înainte de Jocurile Olimpice”.

Popovici a ratat podiumul la Fukuoka atât la 200 m liber cât şi la 100 m liber.