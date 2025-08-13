Lovitură de imagine pentru David Popovici: ”Copilul din mine se bucură”

Multiplul campion olimpic, mondial şi european la înot David Popovici a devenit primul Friend of the Brand Porsche din România.

“În apă măsor secundele. Pe şosea, măsor zâmbetele.

De azi, sunt oficial primul Friend of the Brand Porsche din România. Şi da...copilul din mine se bucură autentic”, a notat Popovici pe Facebook.

În calitate de „Friend of the Brand”, David Popovici va contribui la iniţiativele Porsche din sport şi din alte domenii, talentul, dedicarea şi carisma sa aducându-i deja un loc proeminent în cadrul comunităţii Porsche din România, precizează Porsche.

”În apă totul este despre viteză, precizie şi control - exact valorile pe care le regăsesc la Porsche, un brand care a transformat performanţa în artă. În copilărie aveam postere cu diverse modele de 911 pe pereţii din cameră, iar acum mă bucur că drumurile noastre se întâlnesc oficial. De data aceasta nu mai trebuie să privesc de la distanţă, ci sunt gata să fac parte din poveste”, a declarat multiplul campion.

Popovici este singurul sportiv din lume care a reuşit să câştige de două ori medalia de aur atât în proba de 100 m liber, cât şi în cea de 200 m liber, la două ediţii ale Campionatelor Mondiale: în 2022 si 2025. Deţinător al recordului european la 100 m liber şi al recordului mondial la juniori la probele de 100 m liber, 200 m liber şi 100 m liber în bazin scurt, el este în acelaşi timp şi cvadruplu campion european, cucerind câte două titluri, în 2022 şi 2024.

Cu timpul de 46.51 secunde, el deţine în prezent recordul Campionatului Mondial de Nataţie în proba de 100 m liber şi este fost deţinător al recordului mondial în proba de 100 m liber, înregistrând acum cel de-al doilea cel mai rapid timp din istorie la 100 m liber.

