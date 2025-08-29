Ce-a mâncat David Popovici la un restaurant din Sibiu și reacția patronului

Autor: Teodor Serban
Vineri, 29 August 2025, ora 17:22
223 citiri
Ce-a mâncat David Popovici la un restaurant din Sibiu și reacția patronului
David Popovici FOTO Facebook FRNPM

Aflat în vacanță după dubla de aur de la Campionatul Mondial din Singapore, David Popovici a fost observat zilele trecute la un restaurant din centrul istoric al Sibiului.

Astfel, campionul român a fost remarcat imediat de martori în timp ce lua masa alături de un prieten.

Conform presei locale, David Popovici a comandat ciorbă de fasole cu ceapă și pui umplut.

Evident, după ce a servit masa, David a fost abordat de angajații localului pentru a face poze, lucru pe care l-a acceptat ca de obicei, cu zâmbetul pe buze.

De asemenea, patronul restaurantului respectiv a ținut să transmită un mesaj pe rețelele sociale.

"Ne bucurăm că am avut pe terasă un campion care inspiră. Mulțumim pentru vizită, David!", a scris acesta pe Facebook.

"A stat la o masă spre turn și, după ce a luat cina, a fost amabil cu toată lumea și a făcut fotografii. Dar e super, super cu mult bun simț", a spus un localnic, conform Turnul Sfatului.

