Ce-a mâncat David Popovici la un restaurant din Sibiu și reacția patronului

Aflat în vacanță după dubla de aur de la Campionatul Mondial din Singapore, David Popovici a fost observat zilele trecute la un restaurant din centrul istoric al Sibiului.

Astfel, campionul român a fost remarcat imediat de martori în timp ce lua masa alături de un prieten.

Conform presei locale, David Popovici a comandat ciorbă de fasole cu ceapă și pui umplut.

Evident, după ce a servit masa, David a fost abordat de angajații localului pentru a face poze, lucru pe care l-a acceptat ca de obicei, cu zâmbetul pe buze.

De asemenea, patronul restaurantului respectiv a ținut să transmită un mesaj pe rețelele sociale.

"Ne bucurăm că am avut pe terasă un campion care inspiră. Mulțumim pentru vizită, David!", a scris acesta pe Facebook.

"A stat la o masă spre turn și, după ce a luat cina, a fost amabil cu toată lumea și a făcut fotografii. Dar e super, super cu mult bun simț", a spus un localnic, conform Turnul Sfatului.

Ads