Mărturia emoționantă a lui David Popovici, care se întoarce fără medalie de la Mondiale. „Mă simt ușurat!”

Campionatele Mondiale de Natație din Japonia nu i-au adus lui David Popovici rezultatele așteptate, el terminând pe locul 4 la 200 de metri liber și pe locul 6 la 100 de metri liber.

Deși a eșuat la această competiției, David Popovici e încrezător și a explicat, pentru Gazeta Sporturilor, cu ce s-a ales după aceste înfrângeri:

„Cred că prefer să fiu un sportiv mai degrabă complet sau mai complex, învățând să pierd, cum să gestionez o pierdere și să pot să învăț din asta. Prefer să fiu așa decât să fiu un robot perfect, care câștigă întotdeauna. Cum vorbeam și cu antrenorul meu, e într-un mod bizar, eliberator cumva să știu că nu sunt perfect, să pot să scap pentru o vreme de așteptările pe care mi le-am impus și creat eu mie”

„Parcă e o gură de aer proaspăt să mai simt și cum e așa, să-mi demonstrez că, băi, nu vine totul la pachet și gata! Trebuie să muncesc pentru ce vreau să ating”

„Mai am mult am avut de învățat din fiecare, inclusiv din calificări, semifinale până în finale. Și m-am bucurat de ele, pentru că întotdeauna îmi place atmosfera. E un sentiment pe care foarte puțini au privilegiul de a-l simți. Să fii într-o finală de Campionate Mondiale sau Jocuri Olimpice e o mare realizare și nu trebuie să o iau ca atare. Trebuie să fiu recunoscător pentru locul meu aici, să fiu conștient că am muncit pentru el și în același timp să fiu conștient că pot munci și mai mult în continuare pentru a mă impune din nou la cel mai înalt nivel”

„Plec de aici cu sentimente de ușurare, de eliberare că s-a terminat. Întotdeauna e așa după ultima cursă, indiferent de rezultat”

„Acum am două opțiuni: stau să îmi plâng de milă, ascult consolările oamenilor, care își fac mai multe griji pentru mine decât îmi fac eu. Sincer, am oameni mai necăjiți pentru mine decât sunt eu dezamăgit sau ceva cum nu sunt de altfel, pentru că e un concurs și așa merg concursurile, cineva trebuia să ia și locurile patru și șase. A doua opțiune e să mă gândesc la cum m-am simțit pe ultimul bazin din 200, pe ultimul sfert din 100 m și las acel sentiment să mă conducă, să fie focul pentru pentru ce urmează să antrenez"

„Nu pot să rămân ancorat în trecut. Pot să fac comparații în legătură cu ce am simțit atunci, la Roma, ce emoții am sau n-am avut. Dar realitatea e că fiecare zi e imprevizibilă, starea e imprevizibilă. Depinde cum ai dormit, cum ai mâncat. Trebuie să se alinieze câteva stele acolo pe cer"