Înotătorul David Popovici a afirmat, marți, la Gala Sportului Românesc 2024, organizată de Agenția Națională pentru Sport, că obiectivele sale la campionatele mondiale și europene au rămas neschimbate după cucerirea celor două medalii la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

'În fiecare an, noi, înotătorii, avem câte un concurs important, fie sunt europene sau mondiale. Anul acesta sunt Mondialele și mi-am propus ceea ce îmi propun întotdeauna, nu s-a schimbat absolut nimic. Nu contează că acum sunt și campion olimpic, îmi propun să mă simt bine, să înot cât de repede pot și să mă autodepășesc', a afirmat Popovici.

Desemnat cel mai bun sportiv al anului 2024 alături de canotoarea Simona Radiș, Popovici a spus că a avut un an foarte greu, în care a muncit extrem de mult: 'Mă bucur pentru acest premiu, mă bucur pentru toată echipa mea, mă bucur că ne este recunoscut efortul. Anul trecut a fost un an foarte greu, foarte plin, am avut extrem de mult de muncit și de tras pentru Jocurile Olimpice, numai că într-un final a meritat. Sunt foarte mulțumit pentru ceea ce s-a întâmplat'.

Întors din cantonament din Turcia, Popovici a adus în atenție din nou problema bazelor sportive deficitare.

'Ieri m-am întors din cantonament. A trebuit să mergem afară, pentru că noi nu avem un centru de pregătire la altitudine. Am stat trei săptămâni în Turcia, la peste 2.000 de metri altitudine. Eu voi face tot ce pot, o să mă zbat la fel ca și până acum, de când s-au pus reflectoarele pe mine.

Ads

Bazinul din interior de la 'Lia Manoliu' este abandonat de șapte-opt ani și în loc să se rezolve problema pentru care s-a închis, s-a oprit totul. Nu știu cum se poate rezolva, dar eu voi vorbi de fiecare dată când voi avea ocazia. Nu știu concret ce se poate face pentru înotul românesc, însă știu ce pot face eu pentru toți tinerii și copiii care mă urmăresc, și anume, vreau să îi inspir vreau să fiu un exemplu', a mai spus David Popovici.

Înotătorul David Popovici și canotoarea Simona Radiș, campioni olimpici la Jocurile de la Paris, au fost desemnați, marți seara, sportivii anului la masculin, respectiv feminin, la Gala Sportului Românesc 2024 organizată de Agenția Națională pentru Sport, în cadrul evenimentului de la Opera Națională Română fiind premiată și Agenția Națională de Presă AGERPRES pentru contribuția la promovarea sportului românesc.

Printre câștigători s-au mai numărat cei mai buni antrenori la masculin și feminin - Adrian Rădulescu (înot, David Popovici) și Camelia Voinea (gimnastică artistică, Sabrina Voinea), cele mai bune echipe la sporturi de echipă - reprezentativa masculină de fotbal a României și Gloria Bistrița (handbal feminin), precum și președintele anului 2024 - Camelia Potec (Federația Română de Natație și Pentatlon Modern).

La evenimentul de la Opera Națională Română din Capitală au participat câteva sute de foști și actuali sportivi, antrenori, președinți de federații și cluburi.

Ads