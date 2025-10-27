O nouă provocare pentru David Popovici: ”Poate fi cea mai gravă înfrângere din istorie”

Schimbările climatice sunt unul dintre cei mai dificili adversari cu care se confruntă orice sportiv, avertizează jucătoarea de fotbal braziliană Tamires Dias, una dintre cei aproximativ 40 de sportivi de elită implicaţi în lansarea unei noi campanii globale care va fi prezentată la summitul COP30 de luna viitoare din ţara sa. Între sportivii implicaţi se află şi David Popovici.

Dias, care a jucat în două Cupe Mondiale feminine, a fost însoţită la lansarea campaniei Adapt2Win de jucătoarea de tenis braziliană Beatriz Haddad Maia, Maya Gabeira (surf), David Popovici şi fostul jucător de fotbal englez Raheem Sterling, relatează Reuters.

Având în vedere că schimbările climatice afectează deja sportul de elită, campania multimedia globală lansată luni şi susţinută de Fundaţia Gates şi Wellcome Trust îndeamnă guvernele să acorde prioritate investiţiilor în adaptarea la schimbările climatice înainte de COP30.

Dias, în vârstă de 38 de ani, descrie provocările jocului de fotbal în Brazilia, unde căldura extremă şi ploile devastatoare reprezintă provocări, şi spune că adaptarea la schimbările climatice nu mai este opţională.

„În sport, învăţăm să ne adaptăm în fiecare zi – la echipe noi, tactici noi, adversari noi. Dar schimbările climatice sunt un adversar diferit. Sunt mai puternice, mai imprevizibile şi nimeni nu le poate înfrunta singur”, a spus ea.

Patruzeci de sportivi au semnat o scrisoare deschisă, iar un film dur, care arată impactul dramatic al inundaţiilor şi incendiilor asupra bazelor sportive, va fi difuzat la COP30, la Belem, luna viitoare.

Ads

Filmul începe cu o legendă care spune „aceasta poate fi fie cea mai gravă înfrângere din istorie, fie cea mai mare revenire din toate timpurile”.

Potrivit organizatorilor campaniei, dezastrele legate de climă au provocat pierderi economice în valoare de 417 miliarde de dolari în 2024, însă mai puţin de 10 % din finanţarea globală pentru climă este direcţionată către adaptare.

„Pentru mine, este o chestiune personală”, a declarat Sterling, care s-a născut în Jamaica, dar a jucat de 82 de ori pentru Anglia. „Am văzut cum schimbările climatice remodelează viaţa în Caraibe.Prin activitatea fundaţiei mele în domeniul prevenirii bolilor transmise de ţânţari, am văzut cum soluţiile simple, conduse de comunitate, pot face o diferenţă enormă. COP30 este momentul în care liderii trebuie să susţină aceste soluţii”.

Campania evidenţiază, de asemenea, eforturile deja întreprinse la nivel local, cum ar fi alertele SMS privind seceta în Kenya şi asistenţa medicală maternă rezistentă la căldură în Sierra Leone.

Ads

„Adapt2Win ne reaminteşte că fiecare sector, de la guverne la afaceri şi sport, are un rol de jucat în crearea schimbării”, a declarat Ana Toni, CEO al Preşedinţiei COP30.

Printre alţi semnatari se numără jucătorul de rugby din Africa de Sud Bongi Mbonambi, jucătorul de fotbal din Nigeria Kenneth Omeruo şi navigatorul american Mike Buckley, de două ori campion mondial.

„Crescând în Nigeria, puteai conta întotdeauna pe anotimpuri – când veneau ploile, când câmpurile deveneau verzi. Dar în ultimii ani, totul s-a schimbat”, a declarat Omeruo, care are 69 de selecţii internaţionale şi a făcut parte din echipa Nigeriei câştigătoare a Cupei Africii Naţiunilor în 2013.

„Vremea este imprevizibilă, comunităţile se luptă să supravieţuiască, iar chiar şi terenurile de fotbal pe care ne antrenam odată sunt acum inundate sau uscate. Schimbările climatice sunt ceva cu care ne confruntăm în fiecare zi”, a adăugat Omeruo.

Ads