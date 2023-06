Într-o perioadă în care natația românească e dominată de excepționalul David Popovici, un nou copil-minune promite să atingă performanțe majore de același nivel.

Sarah Maria Ngoy Fiama e numele pe care trebuie să-l ținem minte în ceea ce privește viitorul natației românești. La numai 10 ani, puștoaica a devenit recent dublă campioană națională la categoria ei de vârstă, la 50 de metri liber și la 50 de metri bras, plus un loc 2 la fluture și un loc 4 la spate.

Dincolo de reușitele în bazin, Sarah Maria are o poveste aparte, fiind o apariție de culoare în sportul românesc, așa cum o arată și numele. Chiar dacă părinții ei sunt români, tânăra are origini africane, din partea tatălui.

”Bunicul e din Zair, actuala Republică Democrată Congo”, ne-a dezvăluit în exclusivitate tatăl înotătoarei.

În aceeași discuție cu părinții sportivei, am aflat unul dintre secretele cu care Sarah performează la înot: ”Sportul face parte din viața noastră, ambii am practicat baschetul la nivel amator. E ajutată de înălțime, are un pedigree (n.r. tatăl are 1,98 metri, iar mama aproape 1,80)”.

Sarah Fiama, așa cum e cunoscută la concursuri, a intrat prima dată în bazin la 4 ani. ”Nu ne-am dorit decât să știe să înoate, să fim liniștiți când merge la o piscină, pentru siguranță”, au subliniat părinții.

Ads

De la un simplu SPA, micuța Sarah a fost remarcată de antrenoarea Yvonne Stoltz, de la clubul Renovatio, cea care se ocupă și în prezent de pregătirea ei.

”Am intâlnit-o pe Sarah când avea doar 4 ani și mi-a plăcut din start. A început cursurile de înot și în scurt timp a ajuns la grupa de performanță. Am crezut în ea mereu, iar când am văzut-o la antrenamente am fost convinsă că va deveni campioană.

Nu doar talentul și calitățile fizice m-au convins, ci și hărnicia și perseverența ei. Acum, după 5 ani de pregătire, Sarah mi-a recompensat eforturile prin rezultate. Sunt mulțumită și mândră de ea!”, ne-a declarat Yvonne Stoltz, antrenoare la clubul Renovatio.

”Se antrenează șase zile pe săptămână din șapte, înoată între 4 și 5 kilometri zilnic. În afară de școală, nu mai face nimic”, ne-a explicat mama sportivei care a trecut în clasa a cincea.

Ads

Despre antrenoarea Yvonne Stoltz a vorbit cel mai bine tatăl puștoaicei: ”Este mama numărul doi pentru Sarah. Am cunoscut mulți antrenori, dar ea se remarcă în special prin pregătirea psihologică și prin comunicarea excelentă cu părinții, explicându-ne mereu ceea ce trebuie făcut”.

Inevitabil, discuția ajunge la David Popovici, etalonul în ceea ce privește natația românească.

”L-am cunoscut, cred că este foarte bun și a fost drăguț cu mine”, ne-a spus chiar Sarah Maria Ngoy Fiama, campioană națională la 10 ani, visul declarat al tinerei înotătoare fiind să reprezinte România la Jocurile Olimpice.

Destinul și ocupația părinților a făcut ca Sarah Maria, care mai are doi frați, de 17, respectiv 14 ani, să-și împartă uneori timpul între România și Statele Unite.

Legătura cu America a ajutat-o pe Sarah să cunoască o listă impresionantă de vedete din natație, cu care s-a și fotografiat, în frunte cu legendara Katie Ledecky, de 7 ori campioană olimpică, și Caeleb Dressel, marele rival al lui David Popovici în proba-regină de 100 de metri liber.

”Ea s-a întâlnit cu ei, a vorbit cu ei, deci nu îi vede ca pe niște zei”, a subliniat tatăl tinerei înotătoare.

Ads