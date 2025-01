Unde se află piscina care a primit numele lui David Popovici: ”Pentru mine e o investiție importantă”

David Popovici a început anul 2025 în noua sa casă pe care a cumpărat-o în ansamblul rezidenţial Liziera de Lac, poziţionat pe malul lacului Tătaru. Odată cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare, Popovici a devenit şi ambasadorul proiectului premium dedicat celor care îşi doresc un stil de viaţă sustenabil, modern, în armonie cu natura.

În semn de apreciere pentru performanţele sale remarcabile, piscina semiolimpică a ansamblului a primit numele lui David Popovici.

"Pentru mine, aceasta este o investiţie importantă, nu numai financiară, ci şi personală. Caut de mult timp un loc care să rezoneze cu valorile şi stilul meu de viaţă – un spaţiu în care să găsesc echilibrul dintre pregătirea intensă pentru competiţii şi momentele de linişte şi o casă excelent construită, cu aspect şi finisaje premium, unde să mă simt confortabil şi în siguranţă. La Liziera de Lac, am descoperit mai mult decât o casă, am descoperit o comunitate şi este un sentiment incredibil să ştii că eşti înconjurat de oameni care împărtăşesc aceleaşi valori. În plus, apropierea de oraş şi faptul că pot ajunge rapid în zonele mele de interes din Bucureşti au fost esenţiale pentru decizia de a mă muta în Liziera de Lac", a declarat David Popovici.

Prima fază a proiectului al cărui ambasador este Popovici a fost finalizată şi include 94 de case şi multiple facilităţi moderne, inclusiv un spaţiu de recreere cu piscină pentru adulţi şi copii, terenuri de baschet şi tenis, loc de joacă, promenadă, piste de biciclete, spaţii pentru activităţi sportive, dar şi zone de relaxare şi de petrecere a timpului liber. Rezidenţii beneficiază şi de un centru educaţional, de AGORA Community HUB, care include un spaţiu de coworking, o sală de fitness şi, în viitorul apropiat, de un restaurant şi o cafenea, toate promovând un stil de viaţă activ şi interconectat, în mijlocul naturii.

Faza a doua a proiectului va intra în linie dreaptă în 2025 şi va consta în 39 de case cu trei şi patru camere (cu suprafeţe între 87 şi 117 mp). Preţul de pornire al caselor este de 146.300 de euro.

Ads