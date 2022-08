Primul mesaj al lui David Popovici după cursa de record mondial de la Roma

David Popovici, care a câştigat sâmbătă titlul european la 100 m liber, la nataţie, doborând şi recordul mondial, a postat un mesaj motivaţional în social media după această performanţă.

“100m liber - 46.86 WR. Success comes from knowing that you did your best to become the best that you are capable of becoming. ROMÂNIA”, este mesajul lui Popovici, postat pe Facebook.

Popovici a încheiat proba cu timpul 46.86, cel mai bun reuşit vreodată de un înotător din lume. Este un record mondial, record european, record mondial de juniori, record european de juniori şi record al competiţiei.

Precedentul record mondial, de 46.91, îi aparţinea brazilianului Cesar Cielo şi data din 30 iulie 2009.

