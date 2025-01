Reacție din Dubai după ce David Popovici și-a luat mașină de lux: ”Ce mai urmează, Doamne, ce?!? Să-și ia una și Sebastian Stan...”

David Popovici a recunoscut că și-a achiziționat recent o mașină de lux, este vorba despre un Porsche Spyder, a cărui preț este de aproximativ 150.000 de euro, stârnind un val de reacții pro și contra.

Producătorul de filme Codin Maticiuc a sărit în apărarea lui David Popovici, care s-a trezit cu critici dure, inclusiv de la jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

”Sunt în Dubai și citesc îngrozit veștile din țară. Se pare că o legendă vie a sportului românesc și-a luat o mașină scumpă! Ce mai urmează, Doamne, ce?!? Să-și ia una și Sebastian Stan și să-mi strice părerea despre el și discursul ăla frumos?!? Mă gândesc sincer să rămân în Dubai unde nimeni nu exagerează pe show off...

P. S. Am înțeles că problema e că omul a avut un vis prea mic cu mașina asta și așa a dezamăgit. Mie mi se par ok și visele mici și îi mai recomand câteva: revelion la Rio, o beție la Caves du Roy în Saint Tropez, un weekend la Ciragan Kempinski Istanbul și o noapte la The Box în Londra”, a scris Codin Maticiuc pe Facebook.

