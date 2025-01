Cum a refuzat David Popovici ofertele caselor de pariuri: ”Nu am cum, fac din viață un coșmar”

David Popovici (20 de ani), campion olimpic la înot la Jocurile de la Paris din 2024, a fost invitat la podcastul MCN moderat de Cosmin Nedelcu, cunoscut sub numele de Micutzu, unde a abordat mai multe subiecte.

Printre altele, David Popovici a subliniat faptul că a refuzat să facă reclame la jocurile de noroc, chiar dacă a primit numeroase oferte.

„Da, bineînțeles că mi s-a propus. Mi-a fost propus de multe ori numai că nu am cum să fac așa ceva. Nu am cum, mai ales pentru că am un membru al familiei care se confruntă nu numai cu dependența de droguri dar și cu dependența de jocuri de noroc. E ceva ce se întâmplă de aproximativ 10 ani și astfel de chestii nocive precum jocurile de noroc fac din viață un coșmar. Și așa că nu am cum, având în vedere că am văzut atât de aproape cum cineva poate fi afectat și chiar dacă societatea îi dă la o parte, îi etichetează, îi aruncă undeva, eu cred că acești oameni pot fi ajutați”, a declarat Popovici.

„Momentan nu pot fi ajutați de sistemul pe care-l avem noi în țară, de asta mi-ar plăcea ca după ce închei cariera mea de înotător, când o fi, să mă ocup și de un centru de reabilitare.

Cred că oamenii care sunt dependenți trebuie integrați înapoi în familie, după care integrați înapoi în societate cu ajutorul nostru bineînțeles și în România nu ai asta acum. Îmi doresc să fie un centru real care să aibă și medicamentele potrivite și stafful potrivit și competențele necesare și intenția bună. Noi nu avem asta”, a completat el.

„Pentru mine este exclusă o astfel de colaborare, e foarte greu în România acum, mi se pare, să găsești un sportiv cunoscut care să nu fi semnat cu vreo casă de pariuri”, a încheiat David Popovici.

Ads