Cum a reușit David Popovici să strângă în câteva zile peste 100.000 de euro

Campania iniţiată de David Popovici cu ocazia zilei sale de naştere (15 septembrie), împreună cu Fundaţia Hope and Homes for Children, s-a încheiat cu succes. David a ales să-şi doneze ziua de naştere pentru bursierii DAR şi să transforme cadourile sale în sprijin direct pentru tineri artişti, sportivi de performanţă şi olimpici la diferite discipline.

Peste 1.300 de oameni au dat forţă acestei campanii, iar peste 105.900 de euro au fost strânşi.

„Sunt profund recunoscător pentru generozitatea tuturor celor care au ales să se alăture acestei cauze. Împreună, am arătat că performanţa se clădeşte cu oameni şi că viitorii campioni ai României se pot baza pe încrederea şi sprijinul nostru. Mulţumesc fiecăruia dintre voi – fiecare donaţie, fiecare gest a contat enorm, la fel cum în nataţie o sutime de secundă poate face diferenţa între concurenţi”, a declarat Popovici.

Fondurile vor fi direcţionate către programul Bursele DAR, care sprijină copiii şi tinerii vulnerabili care excelează în sport, ştiinţe sau artă, în ciuda poveştilor dificile de viaţă pe care le trăiesc. Ei dovedesc prin rezultatele lor că pasiunea, munca şi determinarea pot învinge orice obstacol. Cu ajutorul donaţiilor, bursierii vor avea acces la echipamente sportive, instrumente muzicale, cursuri, resurse educaţionale digitale şi oportunităţi de dezvoltare personală.

Campania a beneficiat de o susţinere puternică şi din partea mediului privat, cu donaţii importante realizate de companii precum Lion’s Head România, căreia i s-au adăugat şi alte organizaţii care au ales să se implice. Fundaţia Ţiriac, Optiblu România, Porsche România, Tema Energy, Colonnade Insurance şi Wood Mizer au demonstrat, prin sprijinul oferit, că atunci când mediul de afaceri se uneşte pentru o cauză nobilă, impactul devine mult mai puternic şi sustenabil. Astfel, mediul privat a arătat că responsabilitatea socială este o componentă esenţială pentru o societate prosperă, educată şi echitabilă.

„Când David vine alături de copii, se întâmplă ceva magic: visurile lor prind contur. Când oamenii aleg să fie împreună, totul devine posibil. Vă mulţumesc fiecăruia dintre voi – datorită vouă, speranţele bursierilor DAR se transformă în realitate”, a declarat Ştefan Dărăbuş, Director Naţional Hope and Homes for Children România.

Ads