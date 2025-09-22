Cum a reușit David Popovici să strângă în câteva zile peste 100.000 de euro

Autor: Teodor Serban
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 17:38
320 citiri
Cum a reușit David Popovici să strângă în câteva zile peste 100.000 de euro
David Popovici FOTO / Hepta

Campania iniţiată de David Popovici cu ocazia zilei sale de naştere (15 septembrie), împreună cu Fundaţia Hope and Homes for Children, s-a încheiat cu succes. David a ales să-şi doneze ziua de naştere pentru bursierii DAR şi să transforme cadourile sale în sprijin direct pentru tineri artişti, sportivi de performanţă şi olimpici la diferite discipline.

Peste 1.300 de oameni au dat forţă acestei campanii, iar peste 105.900 de euro au fost strânşi.

„Sunt profund recunoscător pentru generozitatea tuturor celor care au ales să se alăture acestei cauze. Împreună, am arătat că performanţa se clădeşte cu oameni şi că viitorii campioni ai României se pot baza pe încrederea şi sprijinul nostru. Mulţumesc fiecăruia dintre voi – fiecare donaţie, fiecare gest a contat enorm, la fel cum în nataţie o sutime de secundă poate face diferenţa între concurenţi”, a declarat Popovici.

Fondurile vor fi direcţionate către programul Bursele DAR, care sprijină copiii şi tinerii vulnerabili care excelează în sport, ştiinţe sau artă, în ciuda poveştilor dificile de viaţă pe care le trăiesc. Ei dovedesc prin rezultatele lor că pasiunea, munca şi determinarea pot învinge orice obstacol. Cu ajutorul donaţiilor, bursierii vor avea acces la echipamente sportive, instrumente muzicale, cursuri, resurse educaţionale digitale şi oportunităţi de dezvoltare personală.

Campania a beneficiat de o susţinere puternică şi din partea mediului privat, cu donaţii importante realizate de companii precum Lion’s Head România, căreia i s-au adăugat şi alte organizaţii care au ales să se implice. Fundaţia Ţiriac, Optiblu România, Porsche România, Tema Energy, Colonnade Insurance şi Wood Mizer au demonstrat, prin sprijinul oferit, că atunci când mediul de afaceri se uneşte pentru o cauză nobilă, impactul devine mult mai puternic şi sustenabil. Astfel, mediul privat a arătat că responsabilitatea socială este o componentă esenţială pentru o societate prosperă, educată şi echitabilă.

„Când David vine alături de copii, se întâmplă ceva magic: visurile lor prind contur. Când oamenii aleg să fie împreună, totul devine posibil. Vă mulţumesc fiecăruia dintre voi – datorită vouă, speranţele bursierilor DAR se transformă în realitate”, a declarat Ştefan Dărăbuş, Director Naţional Hope and Homes for Children România.

Horoscop zilnic. Luni, 22 septembrie. Zodia care primește niște bani în cont
Horoscop zilnic. Luni, 22 septembrie. Zodia care primește niște bani în cont
Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec: Vei fi...
Horoscop zilnic. Duminică, 21 septembrie. Zodia care va petrece niște timp cu prietenii
Horoscop zilnic. Duminică, 21 septembrie. Zodia care va petrece niște timp cu prietenii
Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec: Eforturile pe...
#David Popovici, #bani, #euro, #inot, #campanie , #Stiri David Popovici
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
David Popovici: 105.900 Euro in doar SAPTE zile
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
David Popovici: 105.900 Euro in doar SAPTE zile

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Mitriță s-a retras de mult. El a trecut la circari figuranți și a păcălit fotbalul"
  2. Cum a reușit David Popovici să strângă în câteva zile peste 100.000 de euro
  3. "Știu cât suferă el acum, mă așteptam să ia această decizie" Adevărul din spatele retragerii lui Mitriță
  4. BREAKING NEWS Șoc la echipa națională: Alexandru Mitriță și-a anunțat retragerea la doar 30 de ani! Ce l-a nemulțumit
  5. Christian Horner a semnat "divorțul" de Red Bull și a pus mâna pe o avere. Când va putea reveni în Formula 1
  6. Unde a ajuns Dragoș Nedelcu, una dintre perlele lui Gică Hagi, fotbalist cu meciuri la echipa națională
  7. Simona Halep a semnat un nou contract! Planuri mari pentru viitor
  8. Doar trei românce în Top 100 WTA. Cum arată clasamentul la vârf
  9. Continuă performanțele de excepție ale românilor la Campionatul Mondial de canotaj
  10. Operație extrem de complicată suferită de o gimnastă din România. Ajutorul oferit de Octavian Bellu