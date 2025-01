David Popovici, sfat prețios pentru tineri: ”Să nu te compari cu mine”. Ce spune despre implicarea sa în politică

David Popovici (20 de ani), campion olimpic la înot la Jocurile de la Paris din 2024, a fost invitat la podcastul MCN moderat de Cosmin Nedelcu, cunoscut sub numele de Micutzu, unde a abordat mai multe subiecte din viața socială.

În primul rând, Popovici a vorbit despre presiunile pe care le au tinerii în căutarea unui scop în viață.

”Un sfat pertinent cred că ar fi să nu te grăbești și să nu te compari: să nu te grăbești în a-ți găsi ce te pasionează pe tine cel mai tare și să nu te compari cu alții. Să nu te compari cu mine, să nu te compari cu cei care pe internet toată ziua nu vorbesc decât despre cât de mulți bani au și case și mașini.

Mi se pare că în ziua de azi – că tot ai vorbit despre generația noastră până la urmă, că și eu am terminat liceul relativ recent – mi se pare că e din ce în ce mai ușor să ne lăsăm păcăliți de iluzia asta că dacă obții ceva material vei deveni fericit. Nu vei deveni fericit. Am obținut destul de multe chestii materiale și de fiecare dată înainte să obțin ceva poate m-am păcălit că voi fi în sfârșit fericit, ca și cu medalia Olimpică de aur. Mi-am dorit aia, am putut să mi-o cumpăr sau s-o obțin, am luat-o, nu m-a făcut mai fericit. Nimic nu m-a făcut mai fericit, nimic din ce am, nimic din ce a fost tangibil.

Deci nu te compara, nu ai de ce. La un moment dat în viață, vei găsi acel ceva, poate nu la 4 ani cum l-am găsit eu, pentru că e o situație diferită sau nu la 16 sau la 20. Poate nici la 30, dar eu sunt de părere că va veni”, a spus David Popovici, conform edupedu.ro.

David Popovici a vorbit la același podcast și despre posibilitatea de a se implica în viitor în politică.

„Nu m-am gândit prea mult la asta, dar, dacă ar fi să îmi imaginez acest scenariu, nu știu, cred că pur și simplu n-aș fi potrivit pentru funcție. Cred că în multe țări, dar și în România – nu în toate cazurile – pentru a ajunge la anumite funcții trebuie să renunți la principii și la anumite valori pe care poate le aveai în trecut. Trebuie să renunți la ele. Cred că principiile pe care le am și pe care mi le apăr acum n-ar fi în conformitate cu politica”, a afirmat Popovici.

”Hai să ne gândim la un scenariu în care intri independent”, i-a transmis Micutzu.

”Atunci poate că da, atunci poate că da. Dar e atât de greu în România să fii independent, pe bune independent, nu doar să spui că ești independent sau că anul ăsta te-ai decis că ești independent. Mi se pare aproape imposibil. Cred că mi s-ar pune atât de multe piedici încât am ajunge la concluzia că nu merită pur și simplu, nu merită sau că nu merită, nu se ajunge nicăieri”, a replicat înotătorul.

