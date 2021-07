Ultima probă de la JO 2020 cu David Popovici la start. Ce șanse la medalie are românul și când are loc finala

După locul 4 de la 200 de metri și poziția a 7-a ocupată la 100 de metri, David Popovici își va încerca șansa și pe cea mai scurtă distanță, cea de 50 de metri.David Popovici are un timp de intrare de 22.43, chiar dacă recent, la Europenele de juniori, a câștigat proba cu 22.22.Comparativ, americanul Caeleb Dressel (învingătorul de la 100 de metri la Tokyo) are un timp de intrare de 21.04. La precedenta ediție, la Rio 2016, cursa a fost câștigată cu 21.40, iar 7 dintre cei 8 finaliști au coborât sub 22 de secunde.Semifinalele probei de 50 de metri la JO 2020 sunt programate sâmbătă dimineața, iar finala duminică.