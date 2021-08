David Popovici s-a întors în România de la Jocurile Olimpice. Sportivul le-a pus deja gând rău adversarilor: "Am vrut să le arăt un trailer pentru ceea ce urmează în următorii ani"

"Nu mă aşteptam la primirea asta, e foarte frumos, mai ales că au venit băieţii de la Subcarpaţi, Emil, cred că sunt extraterestru, sunt fanul lor. Acum eu sunt fanul lor, nu mai sunt ei fanii mei că au venit aici. Le mulţumesc tuturor care au venit, este frumos. Nu prea am văzut oraşul Tokyo, în bula în care am stat la Jocurile Olimpice, izolaţi de lumea exterioară, a fost frumos, a fost greu, a fost obositor, dar mă bucur că am reuşit să fiu în cel mai mare vârf de formă pe care aş fi putut să-l am şi să câştig cât mai multă experienţă de la jocuri.Până la Paris mai sunt destul de multe concursuri şi sper să le urmăriţi şi pe acelea. (n.r. - ce le transmite celor care se aşteptau la o medalie) Nu le transmit nimic, toate lumea îşi doreşte ce-şi doreşte de la mine, numai că noi nu avem timp să îndeplinim dorinţele altora. Avem timp să îndeplinim ce vrem noi şi am îndeplinit cu vârf şi măsură. (n.r. - ce-şi doreşte să facă prima dată acasă) Pe lângă să dorm şi să vorbesc şi eu puţin cu prietenii, cred că o să mănânc nişte sushi, pentru că, ironic, am mâncat sushi mai bun în România decât ce am reuşit mănânc în satul olimpic. (n.r. - despre obiectivele avute la Tokyo) Peste!Acum toată lumea scrie ce vrea, ia ce titluri vrea, dar eu mi-am îndeplinit cu mult obiectivele şi suntem cu mult mai mult decât satisfăcuţi şi eu şi antrenorul meu.Sper să-i sperii puţin (n.r. - pe adversari) şi nu am vrut decât să le arăt un trailer pentru ce ceea ce urmează în următorii ani. Acum primesc şi eu complimente de la ei (n.r. - adversari), nu le fac numai eu lor.Foarte tare m-a motivat faptul că ştiam că lumea e trează să mă vadă, la semifinale şi finale, care erau dimineaţa în România, am înotat cu gândul la toţi românii care s-au trezit să mă vadă, şi nu numai, şi asta m-a ajutat foarte mult, m-a împins foarte mult. (n.r. - despre ofertele pentru facultate) Au început să apară de mult timp, dar am amânat toate discuţiile după Jocurile Olimpice pentru că aveam nevoie să mă concentrez pe treaba mea, să nu mă gândesc la alţi factori exteriori.Chiar şi acum mai am de relaxat, mai am o vacanţă, discuţii abia după aia. (n.r. - despre titlurile din presa străină care îl numesc rege, fenomen, extraterestru) Ei îmi spun cum vor, eu spun că sunt un puşti care înoată repede şi căruia îi place să creadă că ştie să vorbească", a declarat Popovici, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă.În vârstă de 16 ani, Popovici a terminat pe locul al patrulea proba de 200 de metri liber de la JO şi pe locul al şaptelea pe cea de 100 de metri liber. La 50 de metri liber, el nu s-a calficat în finală.