David Popovici, prima reacție după locul 4 din finala olimpică: "Mi-am ros unghiile aseară! Dacă lăsam o unghie, ajungeam pe locul 3 "

La doar 16 ani, sportivul roman a fost la un pas de medalia de bronz, la proba de 200 de metri liber.David Popovici a terminat pe locul 4, la doar doua sutimi de poziția a treia."Mi-am ros unghiile aseară, mi le rod de când sunt mic! Poate dacă lăsam o unghie, ajungeam pe locul 3. Dar nu mai contează, am venit aici setat să înot cât de bine pot eu, am și reușit, nu aș putea să fiu mai fericit.Pe ultima lungime știam că nu e niciunul mai bun ca mine! Știam ce aveam de făcut, am dat totul, am dovedit ce aveam de dovedit, în primul rând mie.Să vedem ce o să-mi reproșeze antrenorul Adrian Rădulescu. Eu nu pot decât să mă bucur pentru tot ce am făcut! O să se bucure și el, sunt sigur. Scopul meu, inițial, nu a fost să iau o medalie, ci să câștig cât de multă experiență se poate, să pot să le arăt tuturor la ce nivel aduc crowl-ul și înotul", a spus David Popovici pentru gsp David Popovici va concura și în serii la 100 metri liber, cursa sa favorită.