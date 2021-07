Reactia de milioane a lui David Popovici la intoarcerea in tara dupa recordurile de la Campionatul European de natatie: Sunt doar un baiat care inoata repede

"As vrea sa multumesc Federatiei, tuturor celor care ma sustin, pentru ca sunt o multime de oameni si mi-ar lua o vesnicie sa-i enumar pe toti, dar va multumesc tuturor. Mi-am indeplinit obiectivul, am depasit ceea ce mi-am dorit pentru acest concurs si am castigat extrem de multa experienta.Acum merg la Tokyo cu acelasi gand, totusi, sa pot sa fac ce stiu eu cel mai bine intr-o finala, sa ma descurc, sa ma obisnuiesc cu o finala olimpica, pentru ca vor veni multe, si sa incerc sa ma distrez cat de mult pot acolo. Pentru ca despre asta e vorba, asta e spiritul olimpic.Am auzit imnul national dupa destul de mult timp, pentru ca au fost destul de putine concursuri, chiar de 3 ori l-am auzit, iar de fiecare data cand am urcat pe podium, am vrut sa imi vad steagul acolo cum urca, sa vad toata lumea din tribune stand in picioare, m-am uitat la colegii mei cum stau si ma privesc.A fost foarte tare. Sunt doar un baiat care inoata repede, care are niste antrenori foarte buni, niste parinti foarte buni si repet, niste oameni geniali care ma sustin, prieteni etc.", a spus David Popovici , conform digisport.ro.Cele patru medalii ale lui David la Roma sunt:- argint cu stafeta Romaniei (David Popovici, Mihai Gergely, Stefan Cozma si Patrick Dinu) de 4x100 m liber - timp: 3:19.93;- aur la 100 m liber - timp: 47.30;- aur la 200 m liber - timp: 1:45.95;- aur la 50 m liber - timp: 22.22.