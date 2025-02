David Popovici, la tribunal cu vecinul recalcitrant. Ce acuză bărbatul: ”Tatăl lui s-a luat de mine, a zis să îl trimit la adăpost”

David Popovici a fost implicat într-un scandal cu un vecin, de 70 de ani, care l-ar fi amenințat pe sportiv că îi va incendia mașina pentru care a plătit aproape 150.000 de euro.

Cei doi au ajuns luni la Judecătoria Sectorului 2 pentru audieri în acest caz, vecinul lui David Popovici susținând cu această ocazie că scandalul ar fi pornit de fapt de la tatăl campionului olimpic.

„Nu am nimic cu el. Care e problema? Nu am nimic cu băiatul. Care maşină, domnule, nici nu ştiu ce maşină are. Tatăl lui s-a luat de mine. Am un căţel. Şi a zis să îl trimit la adăpost. Cum să-l trimit? Ce să mai vorbesc? Nu l-am ameninţat”, a spus vecinul lui Popovici.

„Mi s-a părut următorul patru natural pe care îl puteam face (n.r. să ceară ordinul de protecție). Numai timpul ne va spune (n.r. dacă vecinul s-a potolit). Noi suntem de părere că nu. Și de teamă ca violența să nu escaladeze de la una verbală la una fizică, de aia suntem aici”, a declarat David Popovici.

