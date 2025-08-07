O fetiță de 12 ani l-a uimit pe David Popovici: ”Am fost cu 7 secunde mai lent decât ea”

Autor: Teodor Serban
Joi, 07 August 2025, ora 18:21

David Popovici FOTO Facebook FRNPM

David Popovici, dublu campion mondial în Singapore, la 100 și 200 de metri liber, s-a declarat impresionat de senzaționala chinezoaică Yu Zidi.

La numai 12 ani, Yu Zidi a participat la Mondiale și s-a calificat în 3 finale, obținând de fiecare dată locul al patrulea, la 200 m mixt, 400 m mixt și 200 m fluture.

„Am observat-o. Timpii ei la 12 ani sunt mult mai buni decât ai mei la vârsta aceea. Când aveam 12 ani, am stabilit recordul național la 200 m mixt, dar am fost cu 7 secunde mai lent decât ea. E chiar rapidă”, a declarat Popovici.

La rândul ei, Yu Zidi a recunoscut că îl are ca idol pe David Popovici.

„I-am urmărit cursa și interviul de după cursă. Cred că înoată repede, vorbește cu înțelepciune și e foarte talentat”, a spus înotătoarea din China.

Federația Internațională de Natație (World Aquatics) a evocat posibilitatea revizuirii regulilor privind vârsta minimă de participare la competițiile sale, în urma performanței impresionante a înotătoarei chineze în vârstă de 12 ani, Yu Zidi, la Campionatele Mondiale de la Singapore.

”Vom analiza situația și vom vedea dacă trebuie să mergem mai departe sau dacă ne simțim confortabil cu situația actuală”, a declarat Brent Nowicki, directorul executiv al World Aquatics, în timpul unei conferințe de presă.

Conform regulamentului actual, sportivele trebuie să aibă cel puțin 14 ani pentru a concura la Campionatele Mondiale, dar se pot acorda excepții dacă, la fel ca Yu Zidi, ating minime suficient de mari în calificările naționale.

”Este evident rapidă. Ar putea fi ceva cu adevărat interesant de urmărit din perspectivă sportivă. Dar acum, cred că trebuie să ne punem întrebarea dacă ar trebui să punem în aplicare și alte condiții”, s-a întrebat Nowicki.

