David Popovici împlinește 21 de ani. Ce își dorește marele campion de ziua lui

Marele campion la natație David Popovici, deținătorul titlului olimpic la 200 metri liber și dublu medaliat cu aur la Campionatele Mondiale de la Singapore din acest an, împlinește, luni, 21 de ani.

David Popovici s-a născut la 15 septembrie 2004 în București și a început înotul la vârsta de patru ani, la bazinul „Lia Manoliu“, la recomandarea unui medic ortoped pentru a corecta scolioza aflată în stadiu incipient.

La vârsta de 9 ani a început să se antreneze la Aqua Team București, cu Adrian Rădulescu, fost înotător, doctor în performanță atletică, specializat în înot.

În 2022, David Popovici a avut un an fantastic, cu 13 medalii cucerite la cele patru mari competiții la care a participat. Dintre acestea, 11 au fost de aur.

Elevul antrenorului Adrian Rădulescu a uimit lumea natației cu ”dubla de aur” realizată în probele de 100 și 200 m liber la Mondialul de seniori, Europeanul de juniori, Europeanul de seniori și Mondialul de juniori.

În 2023 nu a reușit să-și apere titlurile mondiale la 100 metri liber și 200 metri liber, dar și-a asigurat calificarea pentru Jocurile de la Paris.

În 2024, el a câștigat titlurile europene la 200 metri liber și 100 metri liber, dar și aurul la 200 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris și bronzul la 100 metri liber.

În acest an, Popovici a câștigat în Singapore aurul la 100 m liber și la 200 m liber, reeditând performanța sa de la ediția din 2022. În plus, la 100 m liber a stabilit un record european și record al competiției (46.51).

Popovici a devenit în Singapore singurul înotător din istorie care a reușit să câștige aurul la 100 m liber și la 200 m liber la două ediții ale Campionatului Mondial. De asemenea, românul a înregistrat al doilea timp din istorie la 100 m liber, 46.51, mai bun fiind doar recordul mondial de 46.40 al lui Pan Zhanle, sportiv care în Singapore nu a prins finala.

Idolii săi în natație sunt Michael Phelps și Ian Thorpe.

David Popovici își donează ziua de naștere pentru copiii și tinerii excepționali din programul Bursele DAR, organizat de Fundația Hope and Homes for Children. Astfel, alege să transforme cadourile sale în sprijin direct pentru 35 de tineri artiști, sportivi de performanță și olimpici la diferite discipline.

"De ziua mea nu vreau cadouri, vreau șanse pentru viitorii campioni. Dragoș scrie poezii și visează să înoate cu mine. Ana cântă la vioară și pian, deși nu are acasă încă o baie funcțională. Laur e campion european la karate. Ei muncesc incredibil de mult, dar au nevoie și de forța noastră. Fă și tu o donație și hai să demonstrăm că, oricât de greu le-a început viața, viitorul se poate rescrie. Performanța se clădește cu oameni. Haideți să fim împreună acei oameni!", este mesajul transmis de Popovici.

Donațiile pot fi făcute direct pe hopeandhomes.ro/David în perioada 11 – 18.09.2025. Popovici este din 2023 Ambasador Hope and Homes for Children, alături de care s-a implicat în mai multe campanii pentru a schimba în bine viețile copiilor vulnerabili: și-a oferit casca și ochelarii cu care a devenit campion mondial pentru a sprijini o fostă sportivă de performanță aflată într-o luptă grea cu boala și a contribuit decisiv la strângerea sumei necesare pentru ca cinci frați muzicieni să aibă o casă a lor.

Anul trecut, de ziua sa, a mobilizat aproape 9.000 de donatori individuali în cea mai amplă campanie de strângere de fonduri, prin campania ”Ambasador pentru Acasă”, pentru construcția unei case familiale, unde se vor muta la finalul anului 11 copii cu nevoi speciale.

