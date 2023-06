Veste îngrijorătoare pentru David Popovici înainte de Mondiale. Românul a picat pe locul trei în lume: ”Îmi place la nebunie”

Cu o lună înainte de startul Campionatelor Mondiale din Japonia (23-30 iulie), înotătorul român David Popovici a primit o veste îngrijorătoare.

Astfel, în clasamentul mondial al anului în proba de 100 de metri liber (în care deține recordul mondial, 46.86 secunde), David Popovici a picat pe locul trei.

Românul, care are în 2023 un timp de 47,61, a fost depășit de unul dintre marii săi rivali, australianul Kyle Chalmers, care a înotat distanța în 47,44 secunde.

„Sunt foarte încântat, am avut multă energie pentru că am avut foarte mulți puști pe lângă mine. Îmi place la nebunie, de-abia aștept să transfer această energie și pe scena Campionatelor Mondiale", a spus Kyle Chalmers.

Chalmers și Popovici sunt depășiți în clasamentul mondial al anului de chinezul Pan Zhanle, care a scos un timp de 47,22 secunde.

The hotly anticipated ‘race of the night’ was everything it promised to be. 🔥🔥🔥 In the end, Kyle Chalmers emerged victorious taking out the men’s 100m freestyle ahead of Southam and Cartwright. 👏

🥇 Kyle Chalmers – 47.44

🥈 Flynn Southam – 47.77

🥉 Jack Cartwright – 48.50 pic.twitter.com/LCmY2Mpmn5