David Popovici, după ce și-a luat vilă pe marginea lacului: ”Mi-a lipsit asta crescând”. Cât costă să fii vecin cu campionul român

Aflat în centrul unor controverse apărute în spațiul public după ce a recunoscut că și-a cumpărat o mașină Porsche de aproximativ 150.000 de euro, David Popovici a mai făcut o achiziție de lux.

Astfel, David Popovici și-a cumpărat o casă într-un complex rezidențial din apropierea Bucureștiului, unde va locui cu iubita sa.

Campion olimpic la natație la Jocurile de la Paris din 2024, Popovici a încheiat un parteneriat cu dezvoltatorul proiectului rezidențial Liziera de Lac, situat în Frumușani.

Ca urmare, David Popovici a devenit proprietarul unei vile cu trei dormitoare și un living, beneficiind și de un discount. Conform informațiilor de pe site-ul oficial al Liziera de Lac, prețurile locuințelor din acest ansamblu încep de la 106.400 de euro (plus TVA) și pot ajunge până la 213.000 de euro (plus TVA), suprafața vilelor variind de la 107mp la 170mp.

Prima etapă a proiectului pune la dispoziția clienților 94 de case, iar investiția este de aproximativ 25 de milioane de euro.

„Am crescut toată viața mea la oraș, până și vizitele pe care le făceam rudelor din afara Bucureștiului erau foarte rare, am petrecut puțin timp în natură. De aceea, petrecând tot timpul în oraș, am dorit un loc aproape de natură, și tot căutând acest loc de ceva vreme, am dat la moment dat peste acest complex, am ajuns aici întâmplător, din recomandări, iar când am ajuns aici mi-am dat seama ca asta căutam, un loc liniștit și suficient de aproape de oraș, să nu pierzi vremea pe drum, dar să fie suficient de îndepărtat să ai aerul parte de curat.

Ce diferă față de alte locuri unde doream să îmi iau un loc al meu este că i-am întâlnit pe vecini, plimbându-se pe lângă lac, cu bicicleta, iar mie mi-a lipsit asta crescând”, a declarat David Popovici la evenimentul care a anunțat parteneriatul cu dezvoltatorul imobiliar Liebrecht&wooD, conform Economica.net.

„Faptul că am un bazin semi-olimpic la doi pași, faptul că am o sală cu echipamente nu foarte diferite de cele pe care le folosesc eu pentru pregătirea pe uscat, comunitatea, locația m-au determinat să investesc în Liziera de Lac”, a mai spus David Popovici.

