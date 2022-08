”Zgomot ca al unui avion care decolează?” Câți decibeli a avut reacția publicului la recordul mondial al lui David Popovici

Federaţia Europeană de Nataţie (LEN) a marcat recordul mondial reuşit de David Popovici în proba de 100 m liber la CE de la Roma prin mai multe postări pe Twitter, în unul dintre mesaje chiar dezvăluind câţi decibeli a avut reacţia publicului la performanţa românului.

“Bun venit în universul lui Popovici. După ce a doborât recordul competiţiei şi recordul european în a doua zi a Campionatului European, David Popovici a doborât acum recordul mondial cu timpul 46.86, laa 100 m liber”, a notat LEN.

“Moment istoric la Roma! Timpul a încremenit când David Popovici a doborât recordul mondial în proba masculină de 100 m liber, cu timpul 46.86”, a mai scris forul continental.

“Zgomot ca al unui avion care decolează? La 117,5 decibeli, Foro Italico a INNEBUNIT după ce l-a văzut pe David Popovici doborând recordul mondial la 100 m liber”, a menţionat LEN.

Şi FINA a reacţionat cu o postare pe Twitter: INCREDIBIL David Popovici stabileşte un nou record mondial!!! 100 m liber. 46.96”.

As loud as a jet plane during take off?!

At 117.5db, the Foro Italico went 𝙄𝙉𝙎𝘼𝙉𝙀 after seeing David Popovici 🇷🇴 break the World Record in the Men’s 100m Freestyle. #LENRoma2022 pic.twitter.com/yP1EHuOBrm