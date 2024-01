De bucurie a rămas dezbrăcat! Gol și penalty ratat în prelungirile meciului jucat de Inter în Serie A

Dramă pe stadionul Giuseppe Meazza la meciul Interului pe teren propriu cu Verona.

Neînvinsă de 13 meciuri, cu cel mai bun atac și cea mai bună apărare, pe primul loc în Serie A, Inter părea că nu va avea emoții cu Verona. Iar Lautaro Martinez a deschis scorul în minutul 13.

Verona a revenit însă pe tabelă și a egalat în repriza a doua prin Henry, în minutul 73.

Prelungirile au fost dramatice. Davide Frattesi a marcat golul de 2-1 pentru Inter în minutul 90+3 și s-a urcat pe garduri, rămânând fără șort.

Meciul nu era însă terminat. Verona a beneficiat de un penalty în minutul 90+11, dar Henry a trimis în bară și Inter a câștigat cu 2-1.

Echipa lui Simeone Inzaghi are 48 de puncte și e pe primul loc în Serie A, în vreme ce Verona ocupă locul 18.

Can't fault Davide Frattesi for the passion 🤣 pic.twitter.com/7zvCW0oinR