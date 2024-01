Supriză colosală la Australian Open: campioana de la Wimbledon, "distrusă" în primul tur de o jucătoare venită din calificări

Surpriză imensă în turul unu la Australian Open pe tabloul feminin.

Jucătoarea care a câștigat turneul de la Wimbledon în 2023, tenismena cehă Marketa Vondrousova (locul 7 WTA), a reușit să ia doar trei jocuri în primul tur la Australian Open.

Marketa Vondrousova a fost învinsă cu 6-1, 6-2 de talentata jucătoare ucraineană Dayana Yastremska, locul 93 WTA.

Aceasta a reușit 26 de lovituri direct câștigătoare, Marketa doar cinci. Yastremska va juca împotriva Varvarei Gracheva în turul al doilea.

La finalul partidei, jucătoarea din Ucraina s-a descălțat, a semnat încălțările și le-a făcut cadou.

Dayana Yastremska takes off her shoes, signs them, & gives them to some fans after her win over Marketa Vondrousova.

Really sweet to see her interacting with the fans like this.

Definitely made their day. 🥹

