Conflict ruso - ucrainean în vestiar, la Transylvania Open: ”Chiar crezi cu adevărat asta?” Tenismenele, adversare și pe teren

Tenismena Anastasia Gasanova (154 WTA), prezentă în această săptămână la Transylvania Open de la Cluj-Napoca, a oferit declarații controversate legate de războiul din Ucraina pornit de Vladimir Putin.

Anastasia Gasanova a pierdut șansa de a intra pe tabloul principal la competiția din România, fiind eliminată în primul tur al calificărilor.

La câteva zile distanță, Gasanova și-a exprimat părerea în legătură cu războiul din Ucraina, susținând că invazia lui Putin este justificată.

"Îi pasă cuiva de faptul că au existat civili? Dacă în Ucraina există impacte ale bombardamentelor asupra oamenilor pașnici, e o tragedie, dar dacă asta se întâmplă în Rusia, e OK, așa merită.

Dumnezeu nu le-a dat creier, din păcate. De ce sunt atât de fericiți? Dacă vor să recupereze Crimeea...distrugerea nu înseamnă construire. Am tăcut pentru mult timp și m-am săturat să tac”, a spus Gasanova.

⁉️ Russian tennis player Anastasia Gasanova started this week with a video & several stories on IG re Ukraine. She mentioned “an armed coup in 2014” + said Kyiv “could have stopped firing” in Donetsk & Luhansk so there would be no “SMO" (="special military operation") ⬇️ thread pic.twitter.com/j8XYCX14Ds