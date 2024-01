Australian Open: a venit din calificări și a ajuns în semifinale! Jucătoarea refugiată în România face istorie la Melbourne

Al treilea sfert de finală de pe tabloul feminin a adus victoria Dayanei Yastremska.

Jucătoarea din Ucraina, clasată pe locul 93 WTA, a învins-o pe Linda Noskova, din Cehia (locul 50 WTA), scor 6-3, 6-4.

Dayana Yastremska s-a calificat în semifinale, unde va juca împotriva învingătoarei din meciul Anna Kalinskaya - Qinwen Zheng.

Jucătoarea din Ucraina a ajuns în semifinale venind din calificări, ceea ce nu s-a mai întâmplat la Australian Open din 1978.

De asemenea, Opta Ace mai remarcă:

- este a patra femeie care reușește în ultimii 40 de ani să ajungă în semifinale după ce a învins doar adversare din Top 50 după Gabriela Sabatini în 1994, Martina Hingis în 1997 și Dominika Cibulkova in 2014.

- este a cincea jucătoare din istorie care vine din calificări și ajunge în semifinalele unui Grand Slam.

Yastremska (23 de ani) a venit în România împreună cu sora ei după izbucnirea războiului din Ucraina și a spus cuvinte frumoase despre țara noastră. "Traseul a durat patru ore pentru a ajunge la Dunăre, la frontiera cu România. Ne era frică de bombe şi să nu ne întâlnim cu tancurile ruseşti. Era o lungă coadă de maşini la frontieră şi am luat-o pe jos. Aici ne-am luat rămas bun de la părinţi, pentru că mama a rămas şi ea în cele din urmă. De cealaltă parte a frontierei ne-au aşteptat oameni buni, care ne-au dat să bem şi să mâncăm. Iar la Bucureşti am putut lua avionul spre Lyon", a relatat Dayana Yastremska.

