WTA Lyon: ucraineanca refugiată prin România s-a calificat în sferturi. Victorie categorică împotriva unei moldovence. Clipe emoționante la final VIDEO

Jucătoarea ucraineană Dayana Yastremska, locul 140 WTA, beneficiară a unui wild card, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Lyon.

Ea a trecut în optimi de spaniola Cristina Bucşa (jucătoare născută în Republica Moldova), locul 139 WTA, venită din calificări, scor 6-2, 6-3, într-o oră şi cinci minute.

“Am fost foarte emoţionată pentru că vreau să câştig meciuri pentru ţara mea. Acest turneu este foarte emoţionant. Dar sunt fericită că am câştigat”, a declarat Yastremska după meci.

După ce a învins, Dayana Yastremska şi-a pus pe umeri drapelul Ucrainei.

